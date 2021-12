Elmano diz que aliança PT-PDT depende da decisão de pedetistas sobre candidato para 2022

O petista esteve na inauguração do Edifício Deputado Francisco das Chagas Albuquerque - Anexo 3, da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE)

O deputado estadual Elmano de Freitos (PT) comentou nesta segunda-feira, 13, sobre as possibilidades eleitorais do PT para as eleições de 2022. Durante inauguração do Edifício Deputado Francisco das Chagas Albuquerque - Anexo 3, da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), o petista disse que, além da possibilidade do partido lançar candidato próprio para o Palácio da Abolição, há sim um estudo sobre a manutenção da aliança com o PDT. Porém, tal questão ainda depende de qual candidato pedetista deve ser lançado para o governo estadual.

"Isso envolve essa questão do PDT não se apresentar para negociação e fazer uma abertura para manter a aliança. Nós temos dificuldade com determinados nomes que achamos que não dá para compor, mas acho que temos muita coisa para negociar e temos que discutir um conjunto de propostas para um novo período do Ceará", afirmou o parlamentar.

Na última quinta-feira, 9, o governador Camilo Santana (PT) afirmou que, "no Estado", a integração entre as siglas está “cada vez mais consolidada, sólida e forte”. O chefe do Executivo disse ainda que "as intrigas que tentam colocar entre o PT e o PDT, elas não vão vingar".

Já segundo Elamano, que deve tentar sua reeleição para a AL, todas as possibilidades - inclusive uma composição com o PDT - ainda estão sendo avaliadas tanto com a executiva estadual e nacional quanto com o ex-presidente Lula. Sobre a disputa para a sucessão de Camilo, o parlamentar diz que a deputada Luizianne Lins tem colocado seu nome à disposição, mas que o tema também está sendo estudado em todas as esferas da sigla.

"Temos muita coisa para negociar. As possibilidades estão postas. Tanto podemos ter candidatura como podemos compor. Acho que depende muito da postura que o PDT entender ser mais adequada de compor ou não com o PT", completou Elmano.



Atualmente, o partido encontra dificuldades em dialogar em torno de um possível nome do ex-prefeito Roberto Cláudio, um dos pré-candidatos pedetistas para disputar como cabeça de chapa em 2022. Além de Luizianne, o deputado José Airton (PT) também trabalha com a possibilidade de colocar seu nome para disputar a vaga de cargo majoritário.