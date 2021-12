Eduardo Bolsonaro diz que salário de Moro é "mau uso do dinheiro público"

Desde sua entrada no Podemos, o ex-juiz tem se consolidado como um potencial candidato da "terceira via", sendo uma ameaça ao presidente Jair Bolsonaro na corrida presidencial de 2022, pai do deputado federal

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 13, para criticar o salário que o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), eventual adversário político do presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2022. Segundo o parlamentar, o salário de R$ 22 mil que Moro irá receber do Podemos é um exemplo de “mau uso do dinheiro público”.

Inicialmente, o parlamentar compartilhou uma postagem feita por um médico criticando o ex-juiz. “Bom dia para quem acorda cedo para trabalhar, ou está indo dormir depois do plantão. Afinal, ninguém aqui ganha 22 mil para fazer campanha antecipada”, dizia o post.

“Bacana ver os Bumbuns Gulosos, Amoebas e cia. protestando contra este mau uso do dinheiro público. Lembre-se: este é o pessoal que te chama de gado por apoiar o Presidente que livrou o país de, até agora, 3 anos de corrupção”, escreveu Eduardo sobre o assunto.

Bacana ver os Bumbuns Gulosos, Amoebas e cia. protestando contra este mau uso do dinheiro público.

Lembre-se: este é o pessoal que te chama de gado por apoiar o Presidente que livrou o país de, até agora, 3 anos de corrupção.@CanaldoFalcao1 pic.twitter.com/T6jL0wBPoi — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) December 13, 2021

Em outubro deste ano, Eduardo apareceu em sessão fotográfica, com a família, vestido de sheik árabe, em Dubai, numa foto postada nas redes sociais por sua esposa, Heloísa Bolsonaro. O registro, de acordo com o portal Congresso em Foco, é oferecido por um site turístico de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, por USD 174,22, o equivalente a cerca de R$ 955.

Desde sua entrada no Podemos, o ex-juiz tem se consolidado como um potencial candidato da "terceira via", sendo uma ameaça a Jair Bolsonaro na corrida presidencial de 2022. Uma pesquisa publicada na última sexta-feira, 10, feita pela Ideia, encomendada pela revista Exame, mostra que Lula (37%) e Bolsonaro (27%) ainda lideram as intenções de voto. Eles são seguidos por Moro (10%), pelo ex-ministro Ciro Gomes (PDT) (6%) e pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB) (4%).