Deputado bolsonarista é internado com embolia pulmonar e diz estar bem

O deputado federal Hélio Lopes (PSL), aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), foi hospitalizado no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, após apresentar um quadro de embolia pulmonar na última sexta-feira. Em sua conta no Twitter, ele afirmou que se recupera bem e sem dor.

"Boa dia, tive embolia pulmonar na sexta, graças a Deus estou sem dor e recuperando bem no HFA, obrigado pela corrente positiva, pelas orações e rezas, vocês são maravilhosos! Vou fazer vários exames hoje e ver se vou ter alta ou não", disse o parlamentar

Boa dia, tive embolia pulmonar na sexta, graças a Deus estou sem dor e recuperando bem no HFA, obrigado pela corrente positiva, pelas orações e rezas, vocês são maravilhosos! Vou fazer vários exames hoje e ver se vou ter alta ou não. Deus está no CONTROLE de tudo! Deus É Fiel! December 13, 2021

O HFA é vinculado ao Ministério da Defesa e é responsável por socorrer militares das Forças Armadas e seus dependentes. O deputado é Subtenente do Exército Brasileiro e por isso tem acesso ao Hospital.

