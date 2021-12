Bolsonaro cancela passagem pelo Paraguai após problemas em pouso

O presidente Jair Bolsonaro (PL) suspendeu viagem a Carmelo Peralta, no Paraguai, nesta segunda-feira, 13. A aeronave que transportava o chefe do Executivo não conseguiu pousar e o presidente retornou para Brasília. A Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social) informou que a viagem foi cancelada por causa de “condições climáticas” em Bonito (MS), onde o presidente pousaria para depois ir ao Paraguai.

“Ainda há previsão de acontecimento do evento na data de hoje, porém sem a presença do Presidente Jair Bolsonaro, que se encontra na Base Aérea, de Campo Grande (MS), de onde retornará para Brasília”, afirmou.

Bolsonaro participaria nesta manhã de evento de assinatura de ordem de serviço da ponte que liga as cidades de Porto Murtinho (MS) e Carmelo Peralta. Mais cedo, o ministro Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) informou em sua página oficial no Twitter que estava a caminho da cidade junto do presidente para o lançamento da pedra fundamental da ponte, que será a 3ª construída entre os dois países.

Bom dia. A caminho de Carmelo Peralta, junto ao presidente @jairbolsonaro, p/ cerimônia de início da 3ª ponte. Principal obra da Rota Bioceânica, vai ligar a cidade paraguaia a Porto Murtinho (MS),encurtando a distância ao mercado asiático c/ impacto direto no valor do frete — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) December 13, 2021

A obra faz parte da Rota Bioceânica, trajeto rodoviário que vai ligar os oceanos Atlântico e Pacífico. A estrada vai passar por Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.



