Após decidir por obrigatoriedade de passaporte de vacina, Barroso volta a ser criticado por bolsonaristas

Após determinar a obrigatoriedade do passaporte de vacinas para viajantes, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, voltou a virar alvo de críticas de parlamentares bolsonaristas. O magistrado já havia sido atacado pela base de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante as discussões a respeito do voto impresso no meio deste ano. As informações são da coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo.

O despacho de Barroso veio a público neste sábado, 11, determinando que viajantes estrangeiros devem, obrigatoriamente, apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19 ao chegarem ao País. Logo após a decisão, o ministro foi alvo de críticas nas redes sociais por páginas em apoio a Bolsonaro e políticos da base do governo.

Desde as manifestações de 7 de setembro, o presidente e seu grupo estão num período de relativa trégua com o Supremo, depois de Bolsonaro conversar com Alexandre de Moraes. Contudo, nos últimos dias, o mandatário voltou a fazer críticas ao STF, o que ganhou reforço com a decisão de Barroso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Barroso determina obrigatoriedade do passaporte de vacina contra a covid-19

Decisão de Barroso sobre passaporte terá validade após notificação de órgãos

Liminar de passaporte de vacina será julgada de quarta a quinta-feira

Políticos se manifestam a favor do passaporte de vacina para entrar no Brasil

Doria parabeniza Barroso por decisão sobre passaporte vacinal

Ministro do STF determina obrigatoriedade do passaporte de vacina para entrar no Brasil



Parlamentares que falaram à coluna demonstraram indignação com o despacho do magistrado. De acordo com o deputado Bibo Nunes (PSL-RS), a imposição de Barroso é um desrespeito aos demais Poderes, apontando a situação como “divina decadência do STF”.

Já o relator da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Voto Impresso, Filipe Barros (PSL-PR), classificou a obrigatoriedade do passaporte de vacina como um ato de “corrupção da democracia”. Nas redes sociais, o parlamentar afirmou que irá apresentar um projeto de decreto legislativo contra a determinação de Barroso.

Tags