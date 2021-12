Políticos se manifestam a favor do passaporte de vacina para entrar no Brasil

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, decidiu pela obrigatoriedade do passaporte de vacina para quem quiser entrar no Brasil

Após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, da obrigatoriedade do passaporte de vacina para quem quiser entrar no Brasil, políticos se manifestaram a favor da medida nas redes sociais.

Sobre o assunto STF determina exigência de comprovante de vacina para entrar no país

Decisão de Barroso sobre passaporte terá validade após notificação de órgãos

Um deles foi o governador do Ceará, Camilo Santana (PT). Ele classifica a determinação como muito importante e fundamental para ajudar país no controle de novas variantes da Covid. "Diante do negacionismo que ainda impera na cúpula do Governo Federal, a decisão chega em boa hora para resguardar milhões de brasileiros", afirma.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outro a se manifestar pelo Twitter foi o pré-candidato à Presidência, Sergio Moro (Podemos). Do aeroporto, viajando para o Exterior, ele disse que exigiram comprovante de vacinação contra o coronavírus e o teste negativo.

Portanto, declarou que é uma questão de reciprocidade e uma forma de proteger os brasileiros. "Essa decisão do ministro Barroso é correta. A gente tem que preservar sim a liberdade das pessoas, mas aqui é reciprocidade e proteger contra novas variantes", frisa.

Embarcando para o exterior (eu volto), exigência de vacinas, reciprocidade, liberdade, decisão do Min. Barroso. pic.twitter.com/Z39Ocs52xD

— Sergio Moro (@SF_Moro) December 11, 2021

Já o vice-presidente da CPI da Covid, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), publicou que a decisão é como uma homenagem as "mais de 616 mil vidas perdidas" devido ao novo coronavírus e suas complicações.

"Os comensais da morte perderam mais uma. A vida venceu mais uma vez. Cada vitória que conseguimos em cima daqueles que acham que é melhor morrer do que comprovar a vacinação, é em homenagem às mais de 616 mil vidas que perdemos para a Covid-19 e pra esse Governo irresponsável", destacou.

O governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência pelo PSDB, João Doria, deu parabéns ao ministro do STF. "Temos que proteger os brasileiros. Decisão acertada", publicou.

Parabéns ao Ministro do STF Luís Roberto Barroso, por determinar a obrigatoriedade do passaporte vacinal contra Covid-19 para todo viajante que vier do exterior para o Brasil. Temos que proteger os brasileiros. Decisão acertada do Ministro.

— João Doria (@jdoriajr) December 11, 2021

Tags