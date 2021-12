Bolsonaro na Cúpula da Democracia: "Proteção aos direitos humanos é valor inerente ao governo"

Durante discurso na Cúpula pela Democracia, nesta sexta-feira, 10, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que a proteção aos direitos humanos é “valor inerente ao governo brasileiro” e um orientador de “todas nossas políticas públicas e programas sociais”.

Bolsonaro destacou a ocasião como "uma oportunidade para renovar, no mais alto nível", o compromisso comum com a defesa da democracia, "o combate à corrupção e a proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais".

A participação de Bolsonaro foi gravada na quinta-feira, 9, quando a Cúpula foi iniciada. No registro, o presidente defendeu a sua gestão e fez apontamentos sobre o combate à corrupção, a liberdade de expressão nas redes sociais e os direitos humanos.

Em sua fala, o chefe do Executivo brasileiro disse que o Brasil adotou “o mais ambicioso e abrangente plano anticorrupção da história” do País e voltou a falar que não houve “uma denúncia sequer” de corrupção durante o seu governo.

“A luta contra a corrupção também constitui prioridade permanente. Tanto é que estamos completando três anos sem uma denúncia sequer contra o nosso governo, ao contrário do que ocorria em anos anteriores. Adotamos o mais ambicioso e abrangente plano anticorrupção da história deste país e estamos construindo e fortalecendo mecanismos para prevenir, detectar e punir atos de fraude, corrupção e comportamento antiético”, disse o presidente.

Ao falar sobre liberdade de expressão, Bolsonaro afirmou que “as liberdades de pensamento, associação e expressão, inclusive na internet, são algo essencial para o bom funcionamento de uma democracia saudável”. “Valorizamos o direito de todos expressarem suas opiniões e de serem ouvidos”, disse.

O presidente brasileiro declarou ainda que os Estados Unidos podem contar com o Brasil para o “fortalecimento da democracia” mundial. “Contem com o Brasil para contribuir para o fortalecimento da democracia no mundo, com pleno respeito à soberania e à independência das nações”, finalizou.

A Cúpula da Democracia foi organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e reuniu líderes de cerca de 100 países de forma virtual em razão da pandemia.

