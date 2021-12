Site de Flávio Bolsonaro vira plataforma de apostas em jogos de futebol

O site do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) virou, recentemente, uma plataforma para apostas em jogos de futebol. A mudança no endereço pode ter confundido eleitores que costumavam acompanhar as ações do filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) através de seu endereço na web. Conforme o jornal Metrópoles, a mudança aconteceu após o congressista perder o domínio da página.

Agora, ao invés de informações sobre o senador, o site, que continua com o endereço www.flaviobolsonaro.com, abriga uma plataforma de nome “KokoQQ”. Na página, estão ofertas de prêmios em troca de palpites corretos sobre os resultados de jogos da Uefa Euro 2021. O torneio europeu, contudo, terminou em 11 de julho deste ano. Mas mesmo após o fim da competição, o perfil segue anunciando premiações aos melhores apostadores. O site, que está em idioma indonésio, também disponibiliza jogos de cassino.

De acordo com informações da reportagem, Flávio Bolsonaro perdeu o domínio da página, pois a equipe do senador não pagava pela manutenção do endereço virtual desde 16 de abril deste ano. Em maio, o site, que era usado pelo congressista desde 2015, foi comprado pelo atual administrador da plataforma.

O veículo de imprensa utilizou a ferramenta Way Back Machine para visualizar a última atualização do parlamentar no site, que ocorreu em março deste ano.

Questionados a respeito do assunto, a assessoria de Flávio Bolsonaro informou que o endereço correto seria: www.flaviobolsonaro.net e negou que o site www.flaviobolsonaro.com fosse do parlamentar. A equipe alegou ter havido um erro de digitação e o responsável pelo registro, segundo a equipe, trocou “.net” por “.com”.

Segundo o jornal, após o contato com o veículo, a assessoria alterou o endereço de divulgação das atividades do parlamentar.



