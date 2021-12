PGR recua sobre pedido de arquivamento de inquérito após Renan entregar relatório da CPI

Lindôra é auxiliar de confiança do procurador-geral da República, Augusto Aras, e possui boa relação com o senador Flávio Bolsonaro

A Procuradoria-Geral da República recuou em um pedido de arquivamento de um inquérito que investiga o senador Renan Calheiros (MDB-AL) dias após ele ter apresentado o relatório final da CPI da Covid, com pedido de indiciamento de Jair Bolsonaro. A informação foi dada pelo jornal O Globo.

Na ação, assinada pela subprocuradora Lindôra Araújo (foto), foi alegado ao Supremo Tribunal Federal (STF) que houve um “equívoco de tramitação”. O inquérito analisado pela PGR apura um suposto esquema de corrupção envolvendo as obras da hidrelétrica de Belo Monte.

Em 12 de julho, Lindôra concordou com um pedido da defesa do senador e pediu o arquivamento do inquérito, argumentando que não foram encontradas provas contra Renan e que não havia mais linha investigativa para buscar novos elementos.

Lindôra é auxiliar de confiança do procurador-geral da República, Augusto Aras, e possui boa relação com o senador Flávio Bolsonaro, que travou embates com Calheiros durante uma sessão na CPI da Covid. O senador foi forte crítico do presidente Jair Bolsonaro e foi bastante atacado por aliados do mandatário nas redes sociais.

Em 22 de outubro, dois dias após o relatório final, Lindôra enviou um novo documento de três páginas ao ministro Edson Fachin, relator do caso. Ela pediu para que a manifestação de arquivamento fosse desconsiderada, sob o argumento de que era uma "minuta ainda não aprovada". Ao final, alegou que a promoção de arquivamento foi enviada ao Supremo por um "equívoco de tramitação", apesar de ter sido assinada eletronicamente pela própria. O caso ainda será levado a julgamento na Segunda Turma do STF pelo ministro Edson Fachin.

