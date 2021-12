Painéis com críticas ao governo de Bolsonaro são instalados em São Paulo e Minas Gerais

Outdoors com mensagens críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) foram instalados em cidades e rodovias de São Paulo e de Minas Gerais, nesta quinta-feira, 9. As frases dos sete painéis, localizados em São Paulo, São Bernardo do Campo (SP) e Belo Horizonte, protestam contra a situação de crise econômica no país, como o aumento do preço da gasolina e da cesta básica, e também criticam a aliança do mandatário com partidos do chamado “Centrão”.

De acordo reportagem do jornal O Globo, os outdoors são uma iniciativa de membros de vários movimentos sociais e políticos ao redor do país, que através de recursos arrecadados por meio de doações, viabilizaram o protesto. Os painéis, conforme o grupo, têm o intuito de “mostrar que a atual piora nos índices socioeconômicos se deve às políticas conduzidas por Bolsonaro e o Ministro Paulo Guedes”, explicam os integrantes.

"Os outdoors destacando os efeitos da aliança de Bolsonaro com o Centrão sobre a economia se somam a iniciativas de diversos grupos que colocaram cartazes, lambes e outros outdoors nas grandes cidades brasileiras com o objetivo de mostrar que a atual piora nos índices socioeconômicos se deve às políticas conduzidas por Bolsonaro e o Ministro Paulo Guedes. São grupos diferentes mas que se aproximam cada vez mais por conta do crescente alinhamento entre as iniciativas. Em todos os casos, as ações são custeadas com recursos arrecadados coletivamente por meio de doações", diz o comunicado dos movimentos sociais envolvidos no protesto.

Entre as críticas, além da associação do presidente ao bloco político do Centrão, as mensagens também abordam a inflação no preço dos combustíveis, a fome no País, o alto preço da cesta básica, e o contraste entre as condições sociais que a população enfrenta, em comparação ao alto padrão de vida dos filhos do presidente.

Protestos em letras garrafais

Os cartazes, com cores vibrantes e fontes chamativas, trazem também o rosto de Jair Bolsonaro estampado em meio as frases de protesto. Em Belo Horizonte, um dos cartazes traz a frase “Bolsocaro, é melhor Jair se individando”, com destaque para o preço da gasolina R$ 7,00 e uma imagem do rosto do chefe do Executivo próximo a bombas de combustível. Na capital de Minas Gerais há também um outdoor chamando Bolsonaro de “Traidor”, e mais um onde se vê a face do mandatário em meio a frase “Deu errado”.

Outdoor contra Bolsonaro em Belo Horizonte



Já em São Bernardo do Campo, em São Paulo, o texto no painel diz “Fome para o povo, mansão para os filhos”. Em outro outdoor no município paulista, está escrito “R$ 700 Cesta Básica Bolsocaro. Liquidação total do Brasil”.

Outdoor contra Bolsonaro em São Bernardo do Campo (SP)



Ainda em São Paulo, um dos cartazes traz a frase “Bolsonaro é do Centrão”. Em uma rodovia do estado, um painel também foi fixado com a mensagem “O Brasil piorou”.

Outdoor contra Bolsonaro em São Paulo





“Se você observar, vai ver que há duas linhas principais nesses outdoors. Uma foca na questão econômica, faz uma crítica à péssima situação que o povo brasileiro enfrenta, com inflação alta, aumento da gasolina e da cesta básica, a volta da fome. Além disso, eles também focam na corrupção, na aliança do governo com o Centrão, no escândalo do orçamento secreto, nas rachadinhas. São temas que estão correlacionados — disse ao veículo de imprensa, o advogado Lucas Paulino, um dos idealizadores da iniciativa.



