Lula chega à Argentina e é recebido mais uma vez com honras de chefe de Estado

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou, nesta quinta-feira, 10, à Argentina, com o objetivo de costurar alianças internacionais para 2022 e participar de uma série de reuniões. O petista foi recebido, mais uma vez, com honras de chefe de Estado. Ele esteve com o presidente argentino, Alberto Fernández, e sua vice, a ex-presidente Cristina Kirchner, na Casa Rosada. Em novembro, quando esteve na França, Lula se encontrou com o presidente Emmanuel Macron no Palácio do Eliseu, a sede do governo francês, em Paris. O protocolo também foi o destinado aos comandantes de nações.

Na ocasião, Lula recebeu um prêmio sobre direitos humanos. Na agenda, o ex-presidente participa de um ato cívico-cultural para celebrar a democracia e de reuniões com sindicatos argentinos.

Em 2019, o então candidato à presidência Fernández visitou Lula na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde o petista estava preso. A viagem de Lula teria causado incomodo no governo do presente Jair Bolsonaro (PL).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta quinta, o governo federal decidiu suspender a reunião presencial da cúpula de presidentes do Mercosul, prevista para a próxima sexta-feira, 17. Segundo o jornal O Globo, o Planalto considerou que o convite ao petista uma semana antes da cúpula "foi, no mínimo, inconveniente".

Esta deve ser a última viagem de Lula em 2021. A previsão é de retorno ao Brasil no domingo, 12.

Sobre o assunto Pesquisa Genial/Quaest: Lula lidera intenções de voto para 2022, seguido por Bolsonaro e Moro

Bolsonaristas cobram saída de lulistas do PL e enfrentam resistência

Lula cobra atuação de sindicatos: 'Ninguém gosta de viver de Bolsa Família'

Grupos da "terceira via" iniciam campanha em defesa do voto nulo em caso de 2º turno entre Lula e Bolsonaro

Camilo sobre Ciro e Lula: "Meu desejo é todos unidos já no 1º turno"

Tags