Geraldo Luciano deixa Novo para se filiar ao Podemos

Geraldo Luciano, um dos principais executivos empresariais do Ceará, irá se filiar ao Podemos. Ele antes estava vinculado ao Novo, que chegou a tentar lançá-lo como candidato a prefeito de Fortaleza. A filiação ocorrerá às 19 horas, no BS Design. Geraldo Luciano assumirá a tesouraria estadual do Podemos. O anúncio foi feito pela assessoria do partido.

O Podemos tem como principal líder no Ceará o senador Luis Eduardo Girão, de quem Geraldo Luciano é próximo. Nacionalmente, o partido pretende lançar Sergio Moro como candidato a presidente.

Nas eleições 2020 em Fortaleza, Geraldo Luciano foi um dos coordenadores da campanha do Capitão Wagner (Pros).

Catarina candidata

O Podemos também anunciou o lançamento da pré-candidatura da professora e doutora em Filosofia Catarina Rochamonte a deputada federal.

O Podemos elegeu em 2020 o prefeito de Juazeiro do Norte, Gledson Bezerra, a vice-prefeita de Cascavel, Ana Paula Dantas (Cascavel), e 11 vereadores no Estado.





