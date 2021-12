"Picanha, Cerveja e Lula 2022": Vencedora do Prêmio Multishow viraliza após apoiar Lula ao vivo

A vencedora da categoria "Canção do Ano" do Prêmio Multishow, Juçara Marçal, fez o símbolo "L" de Lula

Na noite desta quarta-feira, 9, a vencedora da categoria “Canção do Ano” do Prêmio Multishow, Juçara Marçal e sua empresária, Mariana Mansur, declararam apoio ao ex-presidente Lula (PT) durante a transmissão do prêmio do canal pertencente ao grupo Globo.

“Tô em uma turnê na Europa, por isso tô mandando esse vídeo pra agradecer a esse prêmio do Superjúri”, disse Juçara no telão do prêmio. Ao final, a artista fez o símbolo “L” de Lula. Natural de Duque de Caxias (RJ), Juçara tem 59 anos e iniciou sua carreira nos anos 90 com a Companhia Coral. O sucesso na carreira veio quando trabalhou nos grupos Vésper Vocal, A Barca e Metá Metá.

Mariana, produtora da cantora Juçara Marçal, arrasou no look para receber o prêmio no Multishow! O filho da eterna Cássia Eller também mandou o recado! #ForaBolsonaro pic.twitter.com/fsMMxCCXcR

A empresária Mariana também "passou a mensagem" e recebeu os prêmios usando uma blusa vermelha com uma mensagem bem direta: “Picanha, cerveja e Lula 2022”. A estampa ainda tinha uma estrela branca.

Juçara ganhou projeção com seu trabalho nos grupos Vésper Vocal, A Barca e Metá Metá. Em 2014, ela lançou seu primeiro álbum solo, Encarnado, que ganhou o prêmio de Música Compartilhada, por júri especializado, no Prêmio Multishow, recebido por Criolo.





