Ouvidor-geral afastado diz que cumpriu edital e aponta apoio de mais de 100 instituições

O advogado Alysson Frota disse que atendeu todos os critérios do edital para ser escolhido ouvidor-geral externo da Defensoria Pública Geral do Ceará. Na segunda-feira, 6, ele foi afastado por decisão da 10ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza. Entidades da sociedade e movimentos sociais entraram com ação para suspender a nomeação. Elas apontam irregularidades no processo.

Alysson afirma que entregou os documentos exigidos dentro do prazo e atendeu a todos os requisitos. Ele lamenta o afastamento e se coloca à disposição da Justiça para esclarecimentos. Diz também estar aberto ao diálogo com as entidades que contestam a eleição. Ele apontou ainda ter o apoio de mais de 100 entidades.

A eleição foi realizada em dia 28 de agosto deste ano. Não foi formado lista tríplice. Alysson explica que isso ocorreu porque ele foi o único candidato deferido. Na decisão, o juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava considerou que houve "formalismo exacerbado" ao serem indeferidas algumas candidaturas.

Leia na íntegra a nota de Alysson Frota:

O advogado Alysson Frota seguiu todos os critérios do edital para a escolha do Ouvidor Geral Externo da Defensoria Pública Geral do Ceará, entregando as documentações exigidas nos prazos e preenchendo todos os requisitos necessários. Por ter sido a única candidatura deferida, não houve lista tríplice no processo.

Com a consciência plena de que seguiu as normas do edital, Alysson lamenta o afastamento do cargo e está disponível para quaisquer esclarecimentos com a Justiça, bem como está aberto ao diálogo com as entidades que contestaram a eleição.

Vice-presidente da Comissão do Terceiro Setor da OAB/CE, o advogado tem o apoio de mais de 100 instituições cearenses, que lançaram carta aberta, em julho deste ano, afirmando que ele “representa sem dúvida alguma os anseios plurais da sociedade civil organizada perante a Ouvidoria Geral”.

Assinam o documento entidades como Instituto Casa Azul, Fetraece, Associação Voar, Associação Indígena de Canindé, Ecombio, Instituto Rivieira, Organização Artística Pavilhão da Magnólia, Iaps, Rede Mobilize, Projeto Amar, Reajan, Rede Ancuri, Associação Santo Dias, IDESQ e muitos outros. Confira a carta completa: https://bit.ly/3DEsqqd

Há três meses no cargo, Alysson está focado em fortalecer a Ouvidoria Externa, conversando com entidades cearenses e com a população civil, por acreditar que a sociedade tem proposições para melhorar a Defensoria.

