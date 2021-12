Oposição aproveita "vaga magra" na sede da Bolsa de SP para criticar governo Bolsonaro

Políticos de oposição usaram as redes sociais para comentar a escultura de uma vaca magra instalada nesta quinta-feira, 9, em frente ao prédio da B3, sede da Bolsa de Valores de São Paulo. Eles aproveitaram a ação para estender suas criticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).

A escultura da vaca magra faz parte de uma intervenção urbana realizada desde 2011 pela artista plástica cearense Márcia Pinheiro. A peça foi retirada do local logo em seguida. A obra foi colocada no mesmo lugar onde esteve o "touro de ouro", estátua que provocou protestos de movimentos sociais.

"Agora sim! Uma escultura chamada “vaca magra” foi instalada em frente à Bolsa de Valores. Não há o que se comemorar num país afundado na fome, desemprego e pobreza. A obra é da artista Márcia Pinheiro.", escreveu a deputada Sâmia Bonfim (Psol-SP).

Para o senador Rogério Carvalho (PT-SE), "a vaca magra é o real retrato da realidade dos brasileiros".

"Agora sim uma escultura que representa o que o povo brasileiro está passando: fome e desemprego!", escreveu a ex-deputada Manuela d'Ávila (PCdoB-RS).

Para o deputado David Miranda (Psol), se trata de "uma representação bem melhor do que é viver na gestão do governo Bolsonaro", em relação ao " touro de ouro" que ocupou o mesmo espaço.

A Vaca Magra, criada pela artista plástica cearense Márcia Pinheiro, amanheceu hoje no lugar do Touro de Ouro, em frente à Bolsa de Valores de São Paulo.



As peças que retratam o animal esquelético são colocadas em frente a prédios públicos, para trazer atenção à pobreza e à fome. Segundo o site de Márcia, as ações buscam fomentar a reflexão e a discussão acerca do tema, "aproximando as pessoas da realidade através da arte, democraticamente".

As esculturas de animais subnutridos já foram expostas em vários lugares, como na Universidade de Fortaleza (Unifor); no Palácio da Abolição, sede do Governo do Estado do Ceará; e na Secretaria Municipal da Educação do Ceará.

