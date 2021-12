Nas redes sociais, disputa pela sucessão de Camilo Santana já começou

Perfis no Instagram em apoio aos pré-candidatos ao Governo do Estado já começam a surgir

As disputas eleitorais para cargos políticos nas eleições de 2022 só começa, oficialmente, no ano que vem. Contudo, as redes sociais já ganham ar de arena de debates e viram palco para campanhas embrionárias, com o surgimento de perfis em apoio aos pré-candidatos. No Ceará, não é diferente: ao que parece, na Internet já foi dada a largada para a disputa pelo Palácio da Abolição.

Entre os pré-candidatos cotados para suceder o governador Camilo Santana (PT), o principal líder das movimentações de oposição, Capitão Wagner (Pros), é um dos que já tem uma conta no Instagram em suporte à sua candidatura ao governo estadual em 2022.

A página @cearacomcapitao tem pouco mais de 180 seguidores e 12 publicações. Tanto o nome do perfil “Capitão Wagner 2022”, quanto a sua descrição, já anunciam o objetivo da conta: “Perfil em apoio ao Capitão”. A publicação mais recente, de setembro deste ano, é um vídeo de Wagner em visita a obras inacabadas no município de Caridade, microrregião de Canindé.



O líder do bloco opositor afirmou, em entrevista ao programa Jogo Político, do O POVO, que seu foco em 2022 deverá ser a disputa local pelo governo, mas confirmou também que seu grupo político deverá apoiar a reeleição de Jair Bolsonaro (PL) em 2022 no Estado.



Em contrapartida, outro grupo que se articula para a disputa pelo governo do Ceará é o PDT. Enquanto mira em 2022, a sigla precisa ainda definir quem será o nome apoiado pela legenda para essa empreitada. Até então, entre os possíveis pré-candidatos pedetistas, estão o secretário Mauro Filho (Planejamento), o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o presidente da Assembleia Legislativa (ALCE), Evandro Leitão, e a vice-governadora Izolda Cela.



Os últimos dois citados também já contam com perfis em apoio às suas candidaturas.

Roberto Cláudio tem mais de um perfil de seguidores torcendo para que seja o ex-prefeito o apontado pelo PDT para disputar o cargo de Camilo Santana. O médico e gestor tem, quase literalmente, um time em sua defesa, isso porque os nomes das contas do Instagram que reúnem seus apoiadores têm a palavra “time” no meio.

A mais seguida, a @timerobertoclaudio, tem 3.197 seguidores e já conta com 192 publicações. O perfil foi criado desde de 2020, e faz atualizações diárias sobre a agenda do ex-prefeito, cotado para ser o candidato governista à sucessão de Camilo.

Entre os posts, estão publicações anunciando a série de debates que Roberto Cláudio vem realizando, desde julho, com temas variados e de interesse coletivo, já de olho no fortalecimento de seu nome para 2022.

Outro pedetista que já tem um perfil em seu apoio é o presidente da ALCE, deputado Evandro Leitão. O parlamentar também é um dos sondados pela sigla para concorrer à chefia do Governo do Estado no próximo ano.

O perfil @evandroleitao12 tem 158 seguidores, e embora só conte com quatro publicações até então, é claro o objetivo da conta, como está escrito na descrição: “página de apoiadores cearenses à pré-candidatura de Evandro Leitão ao Governo do Ceará”.

O prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves (PL), que admitiu, no início desse mês, haver possibilidades de ser candidato a governador, também já tem uma página em seu apoio. A primeira publicação da conta, em janeiro deste ano, é inclusive bem anterior ao anúncio do político, que domina boa parte das prefeituras do litoral leste.



O perfil @acilon2022, embora só conte com três publicações, tem mais de 800 seguidores. O nome da página, “Dr. Acilon Governador 2022”, confirma o objetivo dos apoiadores do político, até então filiado ao PL.

