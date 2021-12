Ministério de Damares tentou discutir inclusão de garimpeiros e pecuaristas como povos tradicionais

A discussão foi feita durante reunião do conselho nacional que cuida do tema. Secretaria da pasta de Damares tentou incluir a pauta, mas o assunto foi rechaçado por demais integrantes do colegiado.

A Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, pasta ligada ao ministério de Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), tentou discutir a classificação de garimpeiros e pecuaristas como povos tradicionais. A situação ocorreu durante reunião do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT) e chegou a público na última terça-feira, 7. As informação são do jornal O Globo.

Demais integrantes do conselho solicitaram a retirada do tema da pauta. Consultado pela reportagem, o advogado Diogo Cabral, da Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares do Estado do Maranhão (Fetaema), disse que o movimento representa uma tentativa do governo federal de legitimar “atividades consideradas ilegais em nosso ordenamento jurídico”.

“O governo federal tentou pautar o reconhecimento de garimpeiros e pecuaristas como povos e comunidades tradicionais, nos moldes estabelecidos pelo Decreto 6040/2007. Tal medida se revela absurda e ilegal. Nas diversas regiões da Amazônia brasileira, garimpeiros têm destruído extensões de nossa floresta e atacado povos indígenas, comunidades quilombolas, ribeirinhos. O que o decreto tem como princípio é justamente a valorização e o respeito à diversidade socioambiental e cultural dos povos e comunidades tradicionais, e não a sua destruição”, disse o advogado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao veículo, a Secretaria negou a tentativa de incluir os dois grupos entre povos tradicionais e afirmou ter apenas repassado a demanda pelo reconhecimento de garimpeiros e pecuaristas.

O presidente do CNCPT, Carlos Alberto Pinto Santos Candidato, explicou que a sugestão na ata foi um equívoco. Segundo ele, a ideia é votar a criação de uma comissão de trabalho voltada a definição de diretrizes para reconhecimento de novos povos.

Representante da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e Povos e Comunidades Tradicionais Extrativistas Costeiros e Marinho (Confrem), Candidato comentou ao veículo que seria uma atitude "abrupta" votar a inserção das duas categorias entre os povos tradicionais, enquanto há ainda dezenas de outros grupos que solicitam reconhecimento.

Diogo Cabral explica que a possibilidade de reconhecimento desses dois grupos daria espaço para acessar territórios até hoje restrito a povos tradicionais, como unidades de conservação na Amazônia, por exemplo.

Isso iria contra a própria Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que busca o reconhecimento e preservação dessas organizações sociais.

Mesmo com esse momento superado, o advogado reitera que preocupa aos ativistas que garimpeiros consigam esse reconhecimento. Com isso, eles poderiam se valer de recente alteração na lei de ocupação de unidades de conservação, feita a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) e do ICMBio que permite a povos originários a permanência em reservas ambientais e parques nacionais.

Nesse caso, a medida veio por uma demanda histórica dos povos tradicionais, explica Diogo. Mas, se garimpeiros entram nesses grupos, a regra permitiria a eles o uso dessas reservas ambientais.

“Aí, algo que seria positivo, passa a se tornar um verdadeiro risco”, concluiu o advogado.



Tags