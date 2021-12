Enquete O POVO: Você concorda com o retorno das propagandas partidárias no rádio e TV 

A medida foi aprovada no plenário do Senado nesta quarta-feira, 8, e agora aguarda sanção presidencial

O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira, 8, por 47 votos a 12, uma proposta que prevê a retomada da propaganda partidária no rádio e na televisão. A matéria já havia sido aprovada pelos senadores, mas, como foi alterada na Câmara dos Deputados, teve de retornar ao plenário da Casa. O texto segue agora para sanção presidencial.



A propaganda partidária não tem relação com o horário eleitoral. Trata-se de uma inserção anual garantida aos partidos políticos com registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A ferramenta foi extinta na reforma eleitoral de 2017 e, agora, é recuperada pelo projeto.



