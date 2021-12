Cúpula pela Democracia: Brasil vai defender liberdade e diálogo

O presidente Jair Bolsonaro participou, nesta quinta-feira (9), da abertura da Cúpula pela Democracia. O evento, que termina amanhã (10), é organizado pelo governo norte-americano e conta com a participação de líderes de mais de 100 países com a proposta de trocar experiências.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, em vídeo a ser exibido amanhã durante a cúpula, Bolsonaro vai reiterar o compromisso do Brasil com a proteção das liberdades fundamentais e a promoção de uma cultura de diálogo, liberdade e inclusão social.

Ainda segundo o Itamaraty, o presidente citará o combate à corrupção como uma prioridade permanente do governo brasileiro, “inclusive por meio da aprovação do Plano Anticorrupção, com vistas à consolidação de uma administração pública transparente e responsável”.

“A participação do Brasil na Cúpula pela Democracia demonstra o compromisso do país com os valores democráticos consagrados na Constituição Federal de 1988 e com o pleno desenvolvimento do Estado de direito”, finalizou a pasta, por meio de nota.

