Bolsonaro desdenha de novo pedido de impeachment protocolado na Câmara dos Deputados

O presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou nesta quinta-feira, 9, o novo pedido de impeachment protocolado por um grupo de juristas na Câmara dos Deputados. O documento foi entregue nessa quarta-feira, 8, por 18 juristas, ao lado de integrantes da CPI da Covid. O principal signatário do documento é o jurista Miguel Reale Júnior, autor do pedido que afastou a ex-presidente Dilma Rousseff.

“Ontem, recebi mais um oficial de justiça e também ‘figuras impolutas’ como Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolphe Rodrigues, juntamente com um grupo de juristas. Mais um processo de impeachment baseado no relatório da CPI. Que relatório é esse? O que eles fizeram ao longo de seis meses? Inclusive, o presidente da CPI falou: ‘não vamos apurar desvio de recursos’. Vai para a ponta da praia, pô!”, afirmou Bolsonaro, durante uma solenidade alusiva ao Dia Internacional Contra a Corrupção 2021.

Na avaliação dos juristas, Bolsonaro agiu dolosamente durante a pandemia, tendo como base as investigações da comissão parlamentar. “Não há como afastar a responsabilidade do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, no que diz respeito às ações e omissões relacionadas ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Com efeito, o conjunto probatório revelou que o Chefe do Executivo Federal teve inúmeras condutas que incrementaram as consequências nefastas da covid-19 em nossa população”, destaca o documento.

