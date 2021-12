Justiça afasta Ouvidor-Geral da Defensoria Pública do Ceará, após pedido de entidades e movimentos sociais

A 10ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza afastou, com urgência, o Ouvidor-Geral da Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE), Francisco Alysson Silva da Frota. A decisão foi expedida no dia 6 de dezembro, após entidades da sociedade e movimentos sociais entrarem com uma ação anulatória para suspender a nomeação do Ouvidor.

De acordo com o Grupo de Valorização Negra do Cariri (Grunec), a Articulação das Mulheres Indígenas no Ceará (Amice) e a Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Ceará (Fepoince), requerentes da ação, a eleição para o cargo de Ouvidor-Geral apresentou inúmeras irregularidades.

O pleito ocorreu no dia 28 de agosto deste ano, durante um processo de escolha conturbado e sem formar a lista tríplice, ou seja, somente contou com a candidatura única do advogado Francisco Alysson da Silva Frota. Desde então, as entidades já vinham questionando as ilegalidades na eleição. Inclusive, a ratificação da candidatura única não foi unanimidade nem no Conselho Superior da própria Defensoria.

De acordo com a decisão do juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, a Justiça entendeu que o processo de eleição contou com “formalismo exacerbado” ao não formar a lista tríplice de candidatos, maculando também o “respeito ao princípio da impessoalidade, dentre outros”.

Desta maneira, foi concedida a tutela de urgência requerida pela sociedade para suspender a nomeação do advogado do cargo de Ouvidor-Geral da DPCE. A decisão também determinou seu imediato afastamento, sob pena de multa diária de cinco mil reais, limitado ao teto de R$ 500 mil.

Conforme a decisão judicial, a Defensora Pública-geral deve dar imediato encaminhamento aos trâmites necessários para realizar um novo processo seletivo. Enquanto isso, deve ser escolhida outra pessoa pela Defensoria para, até o término do processo de escolha, ocupar a função interinamente.



O POVO entrou em contato com a assessoria da Defensoria Pública do Ceará, que informou que o órgão "ainda não foi intimado e, claro, quando for, cumprirá a decisão". A intimação não deve chegar nesta quarta-feira, por conta do Dia da Justiça, feriado no Judiciário.

