Governo institui programa de acesso a internet para alunos de escola pública

O Internet Brasil deverá disponibilizar um chip, pacote de dados ou dispositivo de acesso aos estudantes de escolas públicas e de famílias inscritas no CadÚnico

O presidente Jair Bolsonaro (PL) assinou uma Medida Provisória (MP) instituindo o Programa Internet Brasil, que oferece acesso gratuito à internet de banda larga para alunos da educação básica da rede pública integrantes de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A MP 1.077/2021 foi publicada nesta quarta-feira, 8, no Diário Oficial da União (DOU).

O Internet Brasil deve disponibilizar um chip, pacote de dados ou dispositivo de acesso aos estudantes, que pode ser concedido a diferentes alunos integrantes da mesma família.

De acordo com o texto, o objetivo da medida é “viabilizar aos alunos o acesso a recursos educacionais digitais” e “ampliar a participação deles em atividades pedagógicas não presenciais”, além de “contribuir para a ampliação do acesso à internet e a inclusão digital das famílias dos alunos”.

A responsabilidade de monitorar, avaliar os resultados do programa, garantir a transparência na divulgação das informações, e estabelecer os critérios técnicos para a oferta da internet, ficará a cargo do Ministério das Comunicações, pasta gerida pelo ministro Fábio Faria. Ainda conforme a MP, o Ministério da Educação deverá prestar apoio aos trâmites de implementação da medida.

O texto já passa a valer a partir de sua publicação, porém, o programa Internet Brasil será instituído de “forma gradual, observados a disponibilidade orçamentária e financeira, os requisitos técnicos para a oferta do serviço e outras disposições estabelecidas pelo Ministério das Comunicações”.

A respeito da fonte de financiamento para o Internet Brasil, o governo afirma que o programa será bancado por “dotações orçamentárias da União; contrapartidas financeiras, físicas ou de serviços, de origem pública ou privada; doações públicas ou privadas; e outros recursos oriundos de fontes nacionais e internacionais”.

Para garantir que o programa será devidamente implementado, o Ministério das Comunicações poderá realizar contratos com organizações sociais e termos de parceria com organizações da sociedade civil de interesse público. A medida também dispensa a licitação para a contratação, pelo ministério, de empresas que possam prestar os serviços necessários ao Internet Brasil.



*Com informações da Agência Senado

