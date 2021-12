Apesar de arriscada, aposta de Wagner no bolsonarismo é tentativa de ampliar base no Ceará, diz especialista

O deputado federal Capitão Wagner (Pros) confirmou, nesta terça-feira, 8, em entrevista ao Jogo Político, que pretende garantir seu apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro em 2022. Ao mesmo tempo, o pré-candidato ao Palácio da Abolição planeja promover uma “frente ampla” de oposição e já busca a liderança do União Brasil - em formação - para costurar sua base de sustentação.

Apesar da baixa popularidade do presidente da República e das contradições e impactos que a busca pelo bolsonarismo pode trazer para a política cearense - o que poderia atrapalhar na busca por aliados locais - o parlamentar arrisca uma estratégia que pode ser válida para a busca de um maior capital político futuro. É o que defende o filósofo e cientista político Uribam Xavier.

“Antes de Bolsonaro existir ele já era uma personalidade com poder de disputa muito grande. Esse capital, pelo menos nas últimas eleições, vem segurando ele como candidato que quase chega lá na disputa, com potencial competitivo muito grande. Ele [Wagner] faz uma avaliação que no estado o nome dele é forte. Então, fazendo essa frente ampla se vinculando aqui com bolsonaristas, ele forma um nome político em torno de si. Ele está correndo esse risco”, avalia.



O deputado trava disputa pela direção do União Brasil, partido que é fruto da fusão entre DEM e PSL e que pretende juntar nomes de grande força de oposição aos Ferreira Gomes. Na última segunda-feira, 6, Wagner promoveu um encontro entre o presidente Nacional do PSL, Luciano Bivar, - futuro dirigente da Executiva Nacional do União Brasil - e outros grupos políticos.



A reunião com Bivar acaba por reforçar a estratégia de Wagner de ampliar suas bases. Em queda de braço com o senador Chiquinho Feitosa (DEM), a expectativa da Executiva Estadual do União Brasil é que a sigla fique nas mãos do grupo que mostrar capacidade de eleger mais deputados federais. No plano dos dirigentes nacionais da sigla, para cada Estado, o ideal é montar uma forte bancada e garantir um expressivo volume de recursos do Fundo Eleitoral e tempo de rádio e TV.



"Ele [Wagner] tem tempo na política e, se não formar o grupo, vai ser um nome esquecido. Ele precisa ter um grupo para liderar e precisa ser aquele líder que em torno dele tenha prefeitos, deputados estaduais e federais. Se a gente olhar até agora os nomes para disputar, nenhum tem essa popularidade que ele tem. Se você imaginar, o Roberto Cláudio encontra dificuldade de ser emplacado junto com os petistas, então ele está imaginando que tem uma folga”, avalia Uribam.

Nesta terça, além de confirmar um tour pelos municípios pelo interior cearense, Wagner destacou ter notado “uma demonstração muito clara” de que, na sua avaliação, atrelar-se a Bolsonaro pode ser uma aposta que não necessariamente o faria perder eleitores.

"A gente tem andado pelo interior e o eleitor tem a consciência muito forte que o Ceará é Ceará e o Brasil é o Brasil. Há uma demonstração muito clara de que o eleitor não necessariamente do presidente da República é o candidato dele nos seus Estados, basta ver as pesquisas eleitorais que apontam um percentual bem diferente de preferência de voto para mim em relação ao presidente Bolsonaro, para o candidato do PDT em relação ao Ciro", disse Wagner.

Segundo Uribam, para conquistar capital político, o bolsonarismo é tratado pelo pré-candidato como “uma coisa normal”. “O Bolsonaro vai ser um ex-presidente e ele não é de formar grupo político em torno dele. O Capitão tá querendo ter o seu grupo. Ele pensa que, se ganhar as eleições, vai querer ter um grupo de sustentação. E com a máquina ele cresce’" projeta o cientista.



Nos bastidores, Wagner calcula que o União Brasil deve ganhar cinco nomes após a legenda ser oficializada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na lista estão a sua esposa, Dayany Bittencourt, a filha do prefeito de Maracanaú, Fernanda Pessoa, os deputados federais Danilo Forte e Heitor Freire, além do deputado estadual Nelinho Freitas, que concorrerá, também, a um mandato de deputado federal.



Recentemente, o deputado tem sido contactado por tucanos do Ceará que também planejam mudar de partido para ter mais competitividade na oposição. O pré-candidato ao governo do Ceará garantiu estar conseguindo agregar novos nomes para a formação de uma frente ampla, entre eles, alguns antigos desafetos políticos.