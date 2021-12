Sérgio Moro seria "grande vice" para João Doria, diz presidente do PSDB

O presidente do PSDB, Bruno Araújo, realizou uma avaliação sobre as chances de sucesso de uma candidatura de "terceira via" e afirmou que o ex-ministro Sérgio Moro (Podemos) seria um "grande vice" para o candidato tucano, João Doria. A tentativa seria a de viabilizar um nome que pudesse concorrer com o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



De acordo com o ex-deputado federal, o vice ideal seria "aquele que construa consenso". "Quem quer construir uma unidade no campo do centro tem que exercê-la dialogando", disse. Para o dirigente tucano, é necessário que as candidaturas de "terceira via" se unam em torno de uma única opção, pois dessa maneira há uma "altíssima probabilidade de ir ao segundo turno".

"Todas as outras, de João Doria, Simone Tebet (MDB), Sérgio Moro, e as demais que eventualmente surjam nós vamos estar num processo na mesa de construção", afirmou Bruno. Ele destacou que Ciro Gomes (PDT) é o candidato que menos dialoga com os outros postulantes ao Planalto.

Sobre as prévias ocorridas no PSDB, Araújo disse que o processo representou o "maior avanço institucional" da legenda. "A João Doria foi dado de forma legítima pelo partido a representação e a legitimidade para conduzir entendimentos. Ele vai ter da minha parte, enquanto presidente, e de todo o partido toda a ajuda necessária dos ativos que construímos para isso se dar", completou.

