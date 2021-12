Parlamentares da Bancada Negra da Câmara de Porto Alegre sofrem ameaça de morte

Quatro vereadoras e um vereador membros da Bancada Negra da Câmara Municipal de Porto Alegre foram ameaçados de morte no fim da tarde desta segunda-feira, 6. Na manhã desta terça-feira, 7, os parlamentares registraram um boletim de ocorrência na Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos da Polícia Civil do município.

O autor das ameaças enviou mensagens racistas e homofóbicas contra os parlamentares, cita armas e descreve a forma pela qual cumpriria a ameaça. O autor diz morar no Rio de Janeiro e que viajaria para Porto Alegre. O texto foi obtido pela Folha de S.Paulo.

A ameaça leva assinatura de um nome de iniciais RWA, utilizada em pelo menos nove outras ocorrências, segundo reportagem do UOL. Para a Bancada Negra, a autoria da ameaça é do grupo de ódio Dogolachan, criado em 2013, e responsável por uma série de ameaças feitas em 2020.

A bancada é composta pelas vereadoras Daiana Santos e Karen Santos - ambas do Psol, Bruna Rodrigues (PCdoB), Laura Sito (PT) e pelo vereador Matheus Gomes (Psol). Dos cinco parlamentares, três estão entre os dez mais votados da cidade em 2020. Karen Santos foi a mais votada com 15.702 votos, Matheus Gomes ficou em quinto, com 9.869 votos e Laura Sito, em décimo, com 5.390 votos.

"Saber que tem gente que deseja a minha morte por eu ser um jovem parlamentar negro, um questionador do racismo estrutural na capital mais segregada racialmente de todo o país, é angustiante, entristece e também revolta. Não desejo a ninguém ter que ler o que li", diz Gomes. Ele defende que as ameaças sofridas pela bancada negra devem ser tratadas como um ataque à democracia e não como mais um caso isolado.





