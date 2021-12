Ex-ministro da Justiça irá pedir impeachment de Bolsonaro com base em relatório da CPI

Reale Jr. é um dos autores do processo que levou ao impedimento da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016

O ex-ministro da Justiça do governo Fernando Henrique, Miguel Reale Júnior, apresentará nesta quarta-feira, 8, à Câmara dos Deputados, um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). A petição será baseada nos crimes apontados pela CPI da Covid, que encerrou os trabalhos em outubro deste ano. A informação é da coluna de Mônica Bergamo para a Folha de S. Paulo.

Reale Jr. é um dos autores do processo que levou ao impedimento da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016. Desta vez, entre as hipóteses que devem ser citadas, está a postura de Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia de Covid-19.

O pedido cita, por exemplo, a propagação da ideia de imunização de rebanho e a campanha contrária a medidas para evitar o contágio pela doença — como a contenção de aglomerações, o uso de máscaras e a imunização em massa.

"Eu não posso pautar as minhas ações pelas reações eventuais do presidente da Câmara", afirma Reale sobre o aceite do pedido na Casa.

"Em face do que foi constatado pela CPI, não era possível não formular o pedido. Cada um compõe a sua história. Nós compomos a nossa agindo de acordo com a nossa consciência. O [Arthur] Lira comporá a história dele agindo ou se omitindo", acrescentou o ex-ministro.

"Da mesma forma como não se sabia se teria potencial ou não [o pedido de impeachment] da Dilma, não se sabe [o que ocorrerá com o pedido contra Bolsonaro]. Mas nós não estamos preocupados com ter ou não ter [potencial], mas em cumprir com nossa obrigação", segue o jurista.

O pedido de impeachment é oriundo de parecer elaborado por um grupo de juristas coordenado por Reale, ainda durante os trabalhos da CPI da Covid no Senado. Eles chegaram a sugerir tipificações para os crimes que foram apurados pela comissão.

Assinam a petição nomes como José Carlos Dias, Belisário dos Santos Junior, Walter Maierovitch, Floriano de Azevedo Marques, José Rogério Cruz e Tucci, Miguel Jorge, Aloyso Lacerda Medeiros, Clito Fornaciari Júnior e Mario Barros García.

Segundo a Folha, a entrega do pedido à Câmara deve contar com a presença dos senadores Omar Aziz (PSD-AM), Renan Calheiros (MDB-AL), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Simone Tebet (MDB-MS), que integraram a CPI da Covid.

