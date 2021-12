Bolsonaro sobre nome para vice: "Quem vai escolher sou eu"

O presidente disse ainda que considera a relação com vice um "casamento" e que "tem que ser uma pessoa que não te dê trabalho e que some"

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que a escolha do nome que ocupará a vaga de vice na sua chapa presidencial em 2022 caberá apenas a ele. Bolsonaro deu a declaração a apoiadores no Palácio da Alvorada após a imprensa especular sobre eventuais candidatos ao posto.

"O vice quem vai escolher sou eu. Essas notas que são pregadas na imprensa, a gente sabe quem está pregando, lamentavelmente, para tumultuar. É gente nossa, tá? Não foi invenção. Essa não foi invenção da imprensa, foi pregação de gente nossa. Gente querendo se cacifar", alertou, declarando ter acertado "muita coisa" com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, mas que o nome para vice não foi um delas.

O chefe do Executivo também falou sobre o que espera da relação com o futuro escolhido, seja quem for. “Vice eu considero como casamento. Tem que ser uma pessoa que não te dê trabalho e que some. E, às vezes, mesmo pensando nisso o tiro sai pela culatra. Imagine deixar na mão de terceiros escolher".



Bolsonaro disse ainda que aqueles que tentarem se promover como candidatos a vice-presidente em sua chapa seriam "cortados" das opções. Recentemente, reportagens tem tratado que o presidente já teria um nome do Centrão para 2022 e que o PP aparecia como favorito na disputa interna.

