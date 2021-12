Bolsonaro sobre ser candidato a presidente: "Não sei onde estava com a cabeça"

O presidente Jair Bolsonaro disse que não sabe "onde estava com a cabeça" quando decidiu ser candidato a presidente da República. Em evento na Confederação Nacional da Indústria (CNI), ele falou à plateia de empresários: "Aquela minha cadeira, pessoal, tem kriptonita. Não queiram aquela cadeira para os senhores." Apesar disso, ele disse que toma a Presidência como "missão".

"Vocês podem falar: 'Por que quis (a cadeira) para você?'. Eu não sei onde estava com a cabeça. Eu confesso. Mas agora é uma missão. Nós devemos unir forças, unir meios para cumprir essa missão. O que mais peço a Deus é ter condições de, lá na frente, entregar o governo para alguém de forma bem melhor do que recebemos em 2019. Não é fácil ser presidente, mas com boas pessoas do seu lado, com o auxílio de todos, superaremos esses obstáculos", afirmou Bolsonaro.

Ele destacou, além do cargo em si, a prerrogativa de mexer na composição do Supremo tribunal Federal (STF). "Não é apenas uma eleição para presidente. Quem chegar à Presidência vai renovar mais duas vagas no STF no primeiro semestre de 2023."

Apesar de reconhecer os problemas, Bolsonaro disse que tem honra em ser presidente e acrescentou: "Uma coisa que me conforta é não ter comunista sentado na minha cadeira."



