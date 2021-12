Bolsonaro ataca Moro e diz que ex-ministro trabalhou contra política armamentista do governo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar o ex-ministro e possível adversário nas eleições presidenciais Sergio Moro. O mandatário disse a apoiadores, nesta terça-feira, 6, que o ex-juiz teria trabalhado contra políticas armamentistas, defendidas por sua gestão, durante o período em que passou à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

"Como é que o cara aceita trabalhar comigo sabendo que eu sou armamentista e depois trabalhar contra? Ele trabalhou contra muito tempo, descobri mais tarde. Tem que ter caráter, né: 'Olha, não me interessa trabalhar, porque sou de esquerda'", disse o presidente sobre o posicionamento contrário de Moro à flexibilização do armamento.

Bolsonaro já havia acusado Moro de ser contra a questão das armas em outras ocasiões. Em sua tradicional live, na última quinta-feira, o mandatário afirmou que o ex-juiz era contrário a políticas pró-armas e reiterou que o pré-candidato estava fazendo campanha “na base da mentira”.

Ainda em 2020, com Moro ocupando o cargo de ministro, o presidente cobrou atuação do então aliado em prol do armamento. Na ocasião, foi divulgado um vídeo de uma reunião ministerial em que Bolsonaro afirma: “quero todo mundo armado aqui”.

“Quem não aceitar isso está no governo errado. Espere para 22 o seu Álvaro Dias, o Alckmin, o Haddad ou talvez o Lula. Vai ser feliz com ele, pô. No meu governo, está errado. [...] É (para) escancarar a questão do armamento aqui. Quero todo mundo armado, que o povo armado jamais será escravizado. E que cada um exerça seu papel, se exponha", disse o chefe do Executivo na gravação que foi divulgada, à época, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

A críticas recorrentes de Bolsonaro, sobre a posição de Moro quanto à flexibilização do uso de armas, acontecem em meio às investidas do pré-candidato do Podemos sobre o eleitorado bolsonarista. Os dois ex-aliados têm trocado críticas e ataques nos últimos dias.

Recentemente, parlamentares da chamada “bancada da bala” se mostraram abertos a conversar com o ex-juiz da Lava Jato. De acordo com um dos integrantes da Frente Parlamentar de Segurança Pública, Moro não seria totalmente contra o armamento, mas defenderia a pauta sob regras mais efetivas.



