Sergio Moro é entrevistado hoje na rádio O POVO CBN: assista ao vivo

O ex-juiz e ex-ministro, e agora pré-candidato à presidência Sergio Moro (Podemos) será entrevistado hoje, 6 de dezembro (06/12) pelo jornalista Jocélio Leal, no programa O POVO no Rádio, na rádio O POVO CBN. Participam também o repórter e colunista do O POVO, Henrique Araújo, Farias Júnior da CBN Cariri e Rachel Gomes. O programa começa às 9 horas. A conversa ao vivo você acompanha aqui.

Assista ao vivo:

A transmissão também pode ser acompanhada na rádio O POVO CBN (FM 95,5), CBN Cariri (93.5 FM), Youtube do O POVO, Facebook do O POVO e Facebook da CBN Cariri.

Sergio Moro é ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro (sem partido). Enquanto juiz, foi responsável pela Operação Lava Jato, que em 2017, condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na ação que ficou conhecida como “caso tríplex”.

No governo de Bolsonaro, Moro foi ministro do começo do mandato do presidente até abril de 2020, quando pediu demissão da gestão da pasta. Na ocasião, o jurista alegou que o chefe do Executivo interferiu politicamente na Polícia Federal.

Mesmo declarando que não tinha interesse de entrar para a política, em novembro deste ano, Moro se filiou ao Podemos e é a aposta do partido para representar a sigla nas eleições presidenciais de 2022. O nome do pré-candidato também vem ganhando maior visibilidade e destaque entre a chamada "terceira via", opções alternativas a polarização entre Bolsonaro e Lula.



