Senador propõe instalar CPI sobre ONGs: "Tem muito picareta nas matas da Amazônia"

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) reforçou, nesta segunda-feira, 6, a instalação de uma CPI para investigar as ONGs na Amazônia. O pedido de instalação da investigação parlamentar foi protocolado em abril, e enviado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O parlamentar alega ter denúncias sobre o trabalho de algumas organizações e acusações de "picaretagem".

O pedido de Plínio chegou após decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Roberto Barroso que determinou ao Senado instalar a CPI da Covid. Na justificativa, Plínio argumenta que o agravamento do desmatamento na Amazônia, o que tem causado comoção em todo o mundo.

“Com efeito, causaram comoção mundial os indicadores que apontam aumento no desmatamento da Amazônia, assim como o surto de queimadas que assolaram e assolam a região, com graves efeitos tanto para a preservação do meio ambiente quanto para a imagem do Brasil no plano internacional. As reais dimensões desses graves fatos, assim como a responsabilidade por eles, precisam ser investigadas de forma independente”, diz a justificativa do requerimento.

Em entrevista à rádio Jovem Pan, o deputado disse que ONGs boas existem, mas é preciso "separar o joio do trigo". "Tem ONGs boas, que merecem os aplausos e nossa compreensão, mas tem muito picareta enfiado nas matas da Amazônia. Saber o que elas estão fazendo de verdade, porque essa gente angaria muito recurso em nome da Amazônia e esse dinheiro não chega na conta. Não estou falando de todas, estou falando da maioria. O que fizeram com o dinheiro que recebem da Noruega, da Alemanha e do Canadá? Na ponta não chega e a gente vai mostrar”, afirmou.