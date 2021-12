Para Moro, decisão do STF sobre suspeição no caso Lula foi "grande erro do Judiciário"

O ex-juiz e ex-ministro da Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que o considerou suspeito para julgar o ex-presidente Lula (PT) e anulou processos contra o petista no âmbito da Operação Lava Jato foi um “grande erro do Judiciário”. A declaração de Moro foi dada em entrevista à Rádio O POVO CBN, na manhã desta segunda-feira, 6 de dezembro.

“Houve essa decisão recente do Supremo em relação ao caso Lula e eu respeito o Supremo como instituição, mas eu sou forçado a afirmar que isso foi um grande erro do Judiciário. Todo mundo sabe a verdade, isso aconteceu no governo do PT e houve um escândalo anterior, do mensalão (…) Então estou bem tranquilo com o que fiz”, disse.

Moro afirmou que a Petrobras foi “roubada e saqueada, dia e noite” e que a Lava Jato revelou que a empresa era utilizada para enriquecimento de membros da empresa e agentes políticos.

Questionado sobre o desempenho à frente da Operação Lava Jato, Moro disse ter orgulho. “Tenho muito orgulho do trabalho na Lava Jato. Porque a gente rompeu, as pessoas foram presas e responderam pelos seus crimes. Foi uma conquista da sociedade brasileira”.



