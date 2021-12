"Não vou dizer que no meu governo não tem corrupção", diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta segunda-feira, 6, que não é possível dizer que em seu governo não existe corrupção. A declaração foi dada para apoiadores no Palácio da Alvorada, enquanto o mandatário tocou no assunto a respeito de possíveis atos de ilegalidade de seu governo, sem nem mesmo ser questionado sobre o tema.

"Não vou dizer que no meu governo não tem corrupção, porque a gente não sabe o que acontece, muitas vezes. Mas, se tiver qualquer problema no meu governo, a gente vai investigar isso", afirmou o presidente.

Em seguida, Bolsonaro argumentou que não poderia dar conta do alto número de servidores de seu governo e que, caso algum problema acontecesse, a situação seria investigada. “Eu não posso dar conta de mais de 20 mil servidores comissionados, ministério com 300 mil funcionários. A grande maioria são pessoas honestas, ok?! Não há dúvida disso”, defendeu.

Indicações ao Supremo

Sobre as indicações ao Supremo Tribunal Federal que o presidente eleito poderá fazer em 2023, o chefe do Executivo, garantiu aos apoiadores que, uma vez reeleito, irá indicar novos nomes. “Se eu for candidato e reeleito, a gente bota dois no início de 23 lá. É que a ‘capetada’ tá se reunindo. Eu sou capitão, mas a ‘capetada’ tá se reunindo", disse sem especificar a quem se referia.

Bolsonaro já indicou dois ministros desde o início de seu mandato, o magistrado Kassio Nunes Marques, em 2020. E o mais recente, o ex-ministro de seu governo, André Mendonça, aprovado pelo Senado na semana passada.

Em 2023, deverão se aposentar do STF os magistrados Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Com a saída dos dois, o presidente eleito poderá indicar nomes para assumir as cadeiras.



