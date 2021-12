Moro defende criação de agência de "erradicação da pobreza" no Brasil

De acordo com o ex-ministro, a ideia é "atrair os melhores quadros do serviço público brasileiro" para compor a agência.

O ex-juiz e agora presidenciável Sergio Moro (Podemos) já apresenta propostas com vistas à disputa presidencial de 2022. Em entrevista à Rádio O POVO CBN, nesta segunda-feira, 6 de dezembro, Moro afirmou que a erradicação da pobreza no Brasil será uma prioridade e defendeu a criação de uma “Força-Tarefa de Erradicação da Pobreza” permanente. A ideia seria implementada por meio de uma nova agência vinculada ao Governo Federal.

“Vamos ter uma força-tarefa de erradicação da pobreza. Conversei com alguns especialistas e eles me dizem que os programas de transferência de renda são importantes, mas não são suficientes para tirar as pessoas da armadilha da pobreza. As pessoas precisam de uma atenção individual. É para isso que serve o governo”, pontuou.

E seguiu: “Existe muitas vezes falta oportunidade para que as pessoas possam sair dessa armadilha. A ideia é fazer (a força-tarefa) no formato de uma agência criada com a missão de erradicar a pobreza, trabalhando junto com os programas sociais, mas oferecendo um algo a mais”, explicou Moro, projetando o funcionamento da ideia.

De acordo com o ex-ministro, a ideia é “atrair os melhores quadros do serviço público brasileiro” para compor a agência. Moro enfatizou ainda que a população não se importa com direita ou esquerda, mas sim com um governo que funcione.