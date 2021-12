Michelle Bolsonaro chama de "intolerância religiosa" reações a vídeo em que comemora aprovação de Mendonça para o STF

Primeira-dama aparece pulando de alegria, falando em línguas e dando "glória a Deus" após resultado de votação que garantiu a escolha de André Mendonça para vaga no no STF

A primeira-dama Michelle Bolsonaro classificou como “intolerância religiosa” e “desamor” a repercussão do vídeo em que ela aparece comemorando ida do ex-advogado-geral da República André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal (STF). Aos pulos e com gritos de “glória a Deus”, a esposa do presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece ao lado do próprio ex-ministro e de diversos pastores e políticos comemorando a votação no Senado que decidiu pela ida do “terrivelmente evangélico” para a Corte. As informações são do UOL.

Na conta oficial do Instagram, a primeira-dama utilizou passagem bíblica para comentar uma matéria sobre o assunto. O material trazia o seguinte título: “Michelle vira chacota na web após comemorar aprovação de Mendonça”.

"Usarei 1 Coríntios 2:10-14 para responder à intolerância religiosa e o desamor de muitos a meu respeito, por celebrar a vitória do meu irmão em Cristo André Mendonça 'Ora, o homem natural não compreende as coisas do espírito de Deus, porque lhe parecem loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente", escreveu.

André Mendonça foi o segundo nome escolhido por Bolsonaro para o Supremo. O futuro ministro cumpre a promessa do presidente de colocar na Corte uma figura evangélica, já que, além de advogado, o substituto de Marco Aurélio é também pastor da igreja presbiteriana.

Mendonça chegou a declarar que a aprovação do nome dele para o STF representa “um grande salto para os evangélicos”.



