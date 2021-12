Com representantes de diversos partidos, grupo governista se reúne para definir metas da próxima eleição

Um encontro articulado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT), realizado nesta segunda-feira, 6, reuniu representantes de diversas legendas para traçar estratégias políticas voltadas às eleições de 2022.

Estiveram reunidos, além de Leitão, o líder do governo, deputado Júlio César Filho (Cidadania), os deputados estaduais Nizo Costa(PSDC), Gordim Araújo (Patriota) e Fábio Galvão (Patriota), os suplentes Diego Barreto, Anderson Palácio, Marcel Girão e George Lima, além dos ex-prefeitos Raimundo Luna (PDT), de Jucás, e Clebio Pavone (PP), de Quixeramobim, dos vereadores Marcio Joias (PTB), de Juazeiro do Norte, Lucas Brasil (PSB), do Crato, e Consul do Povo, de Fortaleza, e lideranças políticas.

Segundo César Filho, a reunião foi um momento de formação e debate sobre a atual conjuntura estadual, além de uma oportunidade para “fortalecer ainda mais a união do grupo político em prol de um projeto de desenvolvimento do Ceará".

De acordo com informações do deputado Nizo Costa, o grupo pretende eleger quatro deputados estaduais e formar uma bancada qualitativa para compor o legislativo estadual a partir de 2023. “Estamos analisando o cenário político estadual e nacional, conversando com algumas legendas e em breve decidiremos o caminho que deveremos seguir”, explicou.



Os políticos de diversas legendas partidárias fazem parte da base de apoio político de Camilo Santana (PT) e Ciro e Cid Gomes no Ceará (PDT).