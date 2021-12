Após manifestações de mulheres, Damares diz que Bolsonaro é o "presidente mais cor de rosa da história"

Durante o último fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi alvo de diversas manifestações pelo país, organizadas por movimentos de mulheres no ato chamado de “Bolsonaro nunca mais”. No domingo, 5, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves saiu em defesa do mandatário nas redes sociais dizendo que Jair é o “presidente mais cor de rosa da história”. Com informações do Congresso em Foco.

Para isso, Damares publicou nos perfis oficiais dela nas redes sociais um vídeo em que descreve ações do presidente em favor do gênero feminino.

Ela não especifica de quando seria a filmagem, e escreve apenas “o que a Globo não vai te contar sobre o suposto ‘machista’”, mencionando o chefe do Executivo Nacional.

Na peça, a ministra diz que, ao longo dos últimos três anos de mandato, Bolsonaro assinou 29 projetos de lei a favor das mulheres.

“É o presidente que mais tem ações e políticas públicas de proteção de mulheres. E sem fazer guerra entre homens e mulheres. Cuidando da mulher na sua integridade”, afirma.

O portal Congresso em Foco buscou contato com a gestora para saber quais foram os projetos contabilizados, mas não obteve retorno.

Nos protestos do fim de semana, estava entre as pautas a decisão do mandatário de vetar a distribuição gratuita de absorventes higiênicos a mulheres e meninas em situação de extrema vulnerabilidade no país.

As manifestações foram registradas em São Paulo, Boa Vista, Brasília, Goiânia, Florianópolis, Porto Alegra, Rio de Janeiro e Salvador.

No Ceará, atos também foram convocados para o sábado, 4, em Fortaleza, na praça da Gentilândia, e em Juazeiro do Norte, na praça do Giradouro.



