Governistas não acreditam que Moro ultrapasse Bolsonaro, diz jornal

Aliados do presidente ainda calculam que votos de Moro serão destinado a Bolsonaro no segundo turno

Aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) confiam que Sérgio Moro (Podemos) não conseguirá o mandatário na intenção de votos até fevereiro. Segundo informações da Folha de S. Paulo, que ouviu governistas, as pesquisas internas mostram Moro com teto de 15%, número que o ex-ministro só ultrapassaria caso o chefe do Executivo sofresse com intensificação da crise.

O presidente teria um apoio firme de 25% que não deve se alterar, enquanto Lula lidera e, mesmo que caísse, não passaria votos para o ex-juiz, avaliam governistas.

O grupo ainda avalia que a candidatura de Moro tem um lado positivo: no segundo turno, quase todos os votos do ex-ministro iriam para Bolsonaro.



