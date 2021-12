Felipe d'Avila, candidato à presidência pelo Novo, lança campanha do BEM

O candidato à presidência pelo partido Novo, o cientista político Felipe d'Avila, lançou no sábado, 4, o movimento do BEM (Brasil em Movimento), que contempla um plano de governo liberal para a economia e redução do tamanho do Estado, baseado nas demandas mais urgentes da população e o desenvolvimento de um plano de ação a partir do governo federal.

Em seu discurso, d'Avila defendeu ainda a mobilização da base partidária para propagar as diretrizes políticas do partido ao longo das eleições de 2022. O lançamento do BEM contou com a participação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do candidato do partido ao governo de São Paulo, deputado federal Vinicius Poit e do presidente do Novo, Eduardo Ribeiro.

Tags