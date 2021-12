Não é excluindo que se faz democracia, diz Thammy após deixar o PL em razão da filiação de Bolsonaro

Thammy e Bolsonaro já estiverem no mesmo partido anteriormente. Em 2015, ambos figuravam o quadro do PP.

O vereador Thammy Miranda (sem partido-SP) continua repercutindo sua saída do PL, após a filiação do presidente Jair Bolsonaro à sigla. O parlamentar, que divulgou vídeo, nesta terça-feira, 30, justificando sua desfiliação por conta de ataques pessoais que sofreu e incompatibilidades com o mandatário, reforçou, em entrevista ao UOL, suas motivações para deixar a sigla: “Não acredito que é excluindo as pessoas que se faz uma democracia séria”, disse.

“Não acho que são piadas e não acredito que é excluindo as pessoas que se faz uma democracia séria. Precisa existir respeito! A gente só cura uma sociedade quando aceitamos que existem pessoas diferentes e necessidades diferentes”, argumentou o vereador durante a entrevista.

Em diferentes ocasiões, filhos do presidente dispararam comentários preconceituosos sobre a transgeneridade do parlamentar. Enquanto o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) chegou a criticar a transição de gênero de Thammy nas redes sociais, o deputado federal Eduardo reclamou de uma campanha publicitária de Dia dos Pais da marca Natura, com a família do político paulista, em 2020.

Além dos ataques, o vereador também apontou como justificativa as divergências de ideias com Bolsonaro, principalmente em relação à gestão da pandemia de Covid-19. "Os dois motivos pesaram na minha decisão. Não faz sentido estar no mesmo partido", disse Thammy.

"Temos muitos pontos (divergentes), mas o mais chocante é o modo como ele tocou essa pandemia. Eu acredito na vacina e acredito que elas salvaram e estão salvando muitas vidas", argumentou à reportagem.

Sem partido definido

Thammy Miranda foi eleito em 2020 com 43.297 votos, nono vereador mais votado na capital paulista. Antes do PL, o parlamentar já havia passado por quatro siglas (PP, PSC, PR e PSB). No período em que esteve no PP, em 2015, curiosamente Bolsonaro era seu correligionário.

Sobre a nova agremiação que pretende ingressar, o vereador afirmou não ter um partido definido ainda, mas que deve manter-se focado em seu “trabalho na Câmara Municipal”, sem pleitear novos cargos em 2022.

"Minha missão na Câmara não acabou. Ainda tenho projetos a serem aprovados e muitos ainda para construir, além de sempre buscar o melhor para a nossa gente, principalmente das pessoas que mais precisam de visibilidade”, afirmou. Thammy também reforçou que não votará em Bolsonaro nas eleições do anos que vem, mas que também não escolheu ainda a qual dos presidenciáveis dará seu apoio político.



