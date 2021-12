MPF cobra na Justiça conclusão da titulação e regularização de terras quilombolas em Caucaia

Com procedimento sob responsabilidade do Incra parado desde 2016, a Comunidade do Boqueirão da Arara vem sofrendo com invasões e interferências de terceiros

O Ministério Público Federal (MPF) ingressou nesta sexta-feira, 3, com ação na Justiça Federal para garantir a finalização do processo de titulação e regularização fundiária das terras da Comunidade Quilombola do Boqueirão da Arara, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) vem demorando para finalizar o procedimento e o território vem sofrendo invasões e interferências de terceiros.

Iniciado em 2012, o processo de titulação e regularização, conforme apurou o MPF, não teve qualquer avanço desde 2016, quando houve a publicação, no Diário Oficial da União (DOU), da portaria do Incra reconhecendo e declarando os limites da terra quilombola.

Na ação, o MPF solicita que o Instituto e a União sejam condenados a prosseguir de imediato ao procedimento, com conclusão em prazo razoável. O procurador da República Marcelo Monte, titular do caso, avalia que a demora no processo e as invasões à terra da comunidade comprometem o pleno gozo de todos os direitos assegurados constitucionalmente aos quilombolas.

Segundo o Incra, o entrave para dar prosseguimento ao processo seria a falta de recursos financeiros. “A União tem esvaziado injustificadamente o orçamento do Incra, principalmente no que toca àquela parcela destinada à aquisição de terras, o que causou a paralisação dos procedimentos em curso, incluindo o do Boqueirão da Arara”, conclui o procurador da República.