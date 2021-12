Lula diz que PT "errou muita coisa" e avalia Bolsonaro como "anomalia política"

O petista deu as declarações ao participar do podcast Podpah, programa que registrou recorde de audiência

O ex-presidente Lula afirmou nesta quinta-feira, 2, que o PT "errou muita coisa" e que o cantor Mano Brown estava certo quando disse, em 2018, que o partido não estava mais conseguindo falar com a população. O petista deu as declarações ao participar do podcast Podpah, programa que registrou recorde de audiência, superando a live semanal do presidente Jair Bolsonaro.

Ao ser questionado sobre o momento do PT, disse que não se pode "sair da periferia" e que é necessário ir ao povo onde está. O cantor Mano Brown disse em comício, em 2018, que o partido não tinha conseguido "falar a língua do povo". Questionado sobre isso, Lula disse que o artista aliado estava certo. "Ir na porta de banco, vai na porta de fábrica, vai nos bairros. Conversar com o povo".

Sobre erros nos mandatos petistas, disse: "Acho que o PT errou muita coisa, deve ter errado, deve ter deixado de fazer coisas". Mas não detalhou quais são os erros que considera que o partido cometeu. O ex-presidente disse que, até quando se recebe vaia, é preciso entender os motivos. Ele reclamou, porém, de quem pede que o PT faça autocrítica e disse que isso cabe aos adversários. "Nunca vi ninguém pedir para o Fernando Henrique Cardoso fazer autocrítica".

Em mais de duas horas de conversa, em clima de descontração, o petista criticou Bolsonaro - chamado por ele de "anomalia política"—, questionou o fim do Bolsa Família e disse que atualmente é "moda se dizer ignorante". “O Bolsonaro é uma anomalia política no Brasil. Sabe porque ele é uma anomalia? Porque ele não deveria existir. O povo brasileiro, pela luta que teve, não era para ter uma figura tão grotesca. Ele é grosso”, disse Lula.

“Não falo isso com orgulho, porque sou um cara que só tenho meu diploma primário e meu diploma do Senai”, lamentou. Ele deve ter o diploma dele lá de capitão", finalizou o ex-presidente.

Sobre a eleição de 2022, Lula reafirmou que ainda vai decidir se será candidato, mas se disse disposto a voltar. Ele ainda criticou outros possíveis adversários, como João Doria (PSDB) - afirmou que, por ser rico, o tucano não tem conhecimento sobre a situação da população.



Sobre a possibilidade de alianças, Lula, porém, não citou diretamente o nome do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), que vem sendo cotado para o posto de vice na chapa do petista em 2022. Ele criticou o Auxílio Brasil, criado por Bolsonaro, e disse que a medida é uma bobagem criada visando só a eleição e que o pobre é tratado "como papel higiênico".