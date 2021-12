Em lançamento de livro, Moro ataca governo Bolsonaro: "a liderança é ruim"

O pré-candidato à Presidência Sérgio Moro (Podemos) aproveitou o lançamento de seu livro “Contra o Sistema da Corrupção” (editora Primeira Pessoa), nesta quinta-feira, 2, para criticar o governo de seu adversário político, o presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-juiz da Lava Jato culpou “a liderança ruim” do mandatário pelo momento de crise que o país enfrenta.

“O país vai mal porque a liderança é ruim”, disse Moro durante o evento que lotou um teatro de Curitiba. O ex-ministro da Justiça também reforçou para os presentes na cerimônia, em estilo comício, que o presidente desmantelou o combate à corrupção, e é justamente sobre os bastidores de sua passagem à frente da pasta durante o governo do ex-aliado que o livro trata, além dos feitos de Moro na Operação Lava Jato.

Sérgio Moro foi ministro da Justiça e Segurança Pública do início do mandato de Bolsonaro até abril de 2020, quando deixou a pasta após alegar que o chefe do Executivo estava interferindo na Polícia Federal. Bolsonaro negou as acusações e, desde então, ele e Moro romperam politicamente.

Ainda no evento, o pré-candidato afirmou acreditar que é possível governar sem “toma lá dá cá”. Contudo, não deu mais detalhes de seus planos eleitorais. Também estão previstos mais eventos de lançamento da obra em outras capitais brasileiras, como Recife, São Paulo e Rio de Janeiro. Todos ainda no começo deste mês.



