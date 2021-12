Deputado do PL investigado por desvio de emenda parlamentar é flagrado com maços de dinheiro

As imagens vêm a público após a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao mesmo partido de Josimar

Imagens divulgadas pela revista Crusoé nesta sexta-feira,3, mostram Josimar de Maranhãozinho, deputado do Partido Liberal (PL), manuseando maços de dinheiro que, segundo a Polícia Federal, são produto de esquema de desvio de emendas parlamentares. O flagrante aconteceu em outubro do ano passado, no escritório político de Maranhãozinho (MA). As imagens vêm a público após a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao mesmo partido de Josimar.

Josimar de Maranhãozinho esteve na filiação do presidente Jair Bolsonaro na quarta-feira, 30. Ele foi alvo de operação da Polícia Federal pela segunda vez em um ano. O objetivo, agora, era coletar provas da suposta participação no esquema de desvio de milhões de reais em verbas federais destinadas às áreas de saúde e obras públicas.

Apesar das imagens apreendidas, nenhuma medida além das ações de busca e apreensão foi adotada até o momento, e o deputado segue no mandato.

O deputado é ex-prefeito do município de Maranhãozinho e é líder do Partido Liberal no Maranhão. Depois de dois mandatos como deputado estadual, Josimar foi eleito para uma cadeira no Congresso Nacional com votação recorde. Ele é pré-candidato ao governo do Maranhão nas eleições do ano que vem.

Maranhãozinho está envolvido em pelo menos duas investigações que transitam no Supremo para apurar o esquema de compra e venda de emendas parlamentares. O deputado é suspeito de pagar para que colegas parlamentares se juntem a ele no desvio de emendas a municípios controlados por seus aliados políticos que contratam empresas ligadas ao esquema logo após receberem as verbas, para devolver o dinheiro lavado e em espécie.

A investigação começou no primeiro semestre de 2020, e desde então corre sob absoluto sigilo.

