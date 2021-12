Temer diz a empresários que eles nunca reclamaram de Lula quando governou o país

Em jantar com empresários nesta quarta-feira, 1º de novembro, o ex-presidente Michel Temer (MDB) disse que Lula é pragmático e homem do diálogo, e que não se lembra de ver empresários reclamando do petista quando ele governou o Brasil. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

De acordo com Temer, o problema de Lula é o "viés ideológico do PT", que supostamente prejudicaria a governabilidade. O emedebista também fez considerações sobre outros potencias candidatos à Presidência da República em 2022.

O ex-presidente afirmou que Bolsonaro vinha bem por dar "sequência" ao seu governo, porém, foi atropelado pela pandemia da Covid-19. Ele elogiou João Doria (PSDB), dizendo não entender sua alta rejeição, e criticou o ex-juiz Sergio Moro (Podemos) pela bandeira única da corrupção. Ao final, ele também classificou Ciro Gomes como representante da quinta via, pois correria o risco de ter que disputar cinco vezes a Presidência.

