STF marca posse de André Mendonça para dia 16 de dezembro

O Supremo Tribunal Federal (STF) agendou para a próxima quinta-feira, 16, a posse do ex-advogado-geral da União André Mendonça, aprovado ontem no Senado Federal para assumir uma vaga na Corte. A data da cerimônia, marcada para as 16h, foi definida em reunião de Mendonça com o presidente do tribunal, Luiz Fux, no início da tarde desta quinta-feira, 2.



A posse, ainda ser formato definido, ocorrerá na última semana de trabalhos do STF em 2021. Como o recesso do Judiciário começará na segunda-feira seguinte, 20 de dezembro, o segundo indicado do presidente Jair Bolsonaro (PL) só começará de fato a atuar no tribunal no ano que vem.

Nesta quarta-feira, 1º de dezembro, logo após a aprovação no Senado, Fux publicou uma nota manifestando "satisfação ímpar" com a chegada no novo colega ao tribunal. O encontro de hoje entre os dois, no STF, durou cerca de uma hora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Hoje, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Rio de Janeiro para participar da formatura do curso de graduação de sargentos da Escola de Sargentos de Logística, em Deodoro. No local, ele voltou a exaltar a chegada de um ministro "terrivelmente evangélico" à Corte. Ontem, Mendonça disse que sua aprovação para o STF representa "um salto para os evangélicos".

Tags