Sem apoio de Bolsonaro, ACM Neto diz que ninguém 'de fora' resolve pleito na BA

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) afirmou que "alguém de fora não vai resolver a eleição da Bahia". Foi uma resposta do pré-candidato ao governo baiano em 2022 ao ser questionado sobre a candidatura do ministro da Cidadania, João Roma, ao governo estadual, com apoio do presidente Jair Bolsonaro.

ACM Neto, que lançou a pré-candidatura nesta quinta-feira, 2, em evento em Salvador (BA), evitou citar Roma nominalmente, mas disse que não precisará recorrer a bênção de um candidato à Presidência para concorrer em 2022.

"Lamento que algumas pessoas na política subestimem a inteligência do eleitor baiano e fiquem com a cabeça no passado, de achar que alguém vai vir de fora e resolver a eleição na Bahia. Isso vale para Bolsonaro, Lula, qualquer um", declarou.

"Talvez quem não tenha um discurso forte como o nosso, com poder de mobilização como o nosso, precise recorrer a isso, achando que vai vir alguém de fora e vai resolver a eleição", criticou.

Até fevereiro deste ano, Roma era um dos homens de confiança de ACM Neto. Mas se tornou desafeto do ex-prefeito ao aceitar o convite de Bolsonaro para assumir o Ministério da Cidadania, a contragosto do seu padrinho político.

