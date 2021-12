Presidente participa de formatura de sargentos no Rio de Janeiro

O presidente Jair Bolsonaro participou, nesta quinta-feira (2), da cerimônia de formatura de alunos do curso de graduação de sargentos da Escola de Sargentos de Logística, na Vila Militar, zona oeste do Rio de Janeiro. Antes da solenidade, Bolsonaro reuniu-se com os formandos e desejou boa sorte. Em discurso aos novos sargentos, que estavam perfilados no Pátio Duque de Caxias, o presidente disse que eles são uma parcela do povo brasileiro, ao qual devem lealdade.



Bolsonaro ressaltou que o dia de hoje é um dia de satisfação e de alegria para todos os formandos, que enfrentaram dificuldades nos dois últimos anos de curso. “Após dois anos difíceis, vocês conseguem se formar. Mais do que exemplo, o Brasil deposita uma enorme confiança em cada um de vocês. Temos uma pátria maravilhosa, que tem tudo para crescer e ser ainda uma nação muito maior. Quisera o destino, quisera o nosso Deus que eu me elegesse presidente da República em um quadro bastante incerto, mas o que vale para todos nós é a fé e a perseverança. A vontade de crescer e a luta incessante”, afirmou.



O presidente destacou ainda que os obstáculos devem ser superados e que não existem obstáculos intransponíveis."As missões difíceis, nós cumpriremos, as impossíveis, deixaremos na mão de Deus”, disse Bolsonaro. Ele enfatizou a grande satisfação de retornar ao estado do Rio de Janeiro, onde serviu na maior parte do seu tempo de militar e onde foi eleito e reeleito por 30 anos, de vereador a deputado federal, e completou lembrando que em 2018 foi eleito presidente da República.



No discurso, Bolsonaro lembrou a aprovação do nome do ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União André Mendonça, ontem (1º) pelo Senado, para ocupar uma vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal (STF). Mendonça tinha sido indicado há mais de quatro meses para a vaga surgida com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello. “Hoje, para mim e todos os cristãos, também é um dia bastante feliz. No dia de ontem, conseguimos enviar para o Supremo Tribunal Federal um homem terrivelmente evangélico. Um compromisso nosso de mandar para a Suprema Corte uma pessoa que tem Deus no coração”, afirmou.



Voltando a se dirigir aos formandos, o presidente pediu que nunca se esqueçam de ter gratidão durante suas vidas. “Ninguém consegue nada sozinho. Sempre dependemos de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um amigo, para atingir os nossos objetivos. O tempo passará, vocês serão promovidos e chegarão um dia ao final da carreira. A satisfação do dever cumprido é o maior legado que vocês podem deixar para todos nós”, completou.



De acordo com o presidente, as Forças Armadas sempre lutarão para garantir o cumprimento da Constituição. “O Brasil é um país inigualável. Ninguém tem o que nós temos, mas lembrem-se de uma coisa: existe para nós um bem maior, maior que até mesmo a nossa própria vida, que é a nossa liberdade. Um homem ou uma mulher sem liberdade não vive, e nisso as nossas Forças Armadas jamais deixarão de lutar para garantir a nossa Constituição, a nossa democracia e nossa liberdade.”



“Agradeço a Deus pela minha vida e pela missão. Agradeço a vocês por existirem. Parabéns por abraçarem essa carreira maravilhosa de ser militar das Forças Armadas. Abraço a todos. Deus, pátria, família”, concluiu.



Acompanharam o presidente na cerimônia de formatura os ministros da Defesa, Braga Netto; do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto Heleno, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos.

Ao todo 398 alunos de todas as regiões do país se formaram e foram promovidos a terceiro sargento. Os 279 homens e 119 mulheres vão trabalhar agora em diversos quartéis do país.



No fim da cerimônia, eles cantaram o hino de despedida da escola, desfilaram e, já sem estar perfilados, comemoraram o fim do período de formatura. Parentes dos formandos também acompanharam a solenidade.

