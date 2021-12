PEC dos Precatórios no Senado: PT dá todos os votos 'sim' no primeiro turno e 'não' no segundo

A bancada do PT no Senado, formada por seis cadeiras, foi unanime na decisão de primeiro turno, mas reverteu praticamente todos os votos na segunda análise - a exceção foi do senador Jean Paul Prates , que se absteve

Na votação em primeiro turno, a bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) no Senado, formada por seis cadeiras, votou, por unanimidade, "sim" à PEC 23/ 2021, também conhecida como PEC dos Precatórios. Todavia, em um revés, a bancada se posicionou contra na decisão de segundo turno, que analisou o substitutivo do relator, senador Fernando Bezerra (MDB-PE), que precisou incorporar algumas mudanças para aprovação da matéria.

Em primeiro turno, a proposta foi aprovada com placar de 64 votos favoráveis, 13 contrários e duas abstenções. Já na votação que ocorreu logo depois, foram 61 votos favoráveis, 10 contrários e uma abstenção.

A bancada do PT no Senado, por sua vez, fez uma movimentação atípica, revertendo todos os votos. Enquanto Humberto Costa (PE), Jaques Wagner (BA), Jean Paul Prates (RN), Paulo Paim (RS), Paulo Rocha (PA) e Rogério Carvalho (SE) deram seus votos 'sim' na primeira votação, fizeram o oposto na segunda análise, com a exceção de Prates, que se absteve.

A medida votada hoje no Senado abre caminho para o governo Jair Bolsonaro (PL) implantar o programa Auxílio Brasil, com um benefício de R$ 400 a partir de dezembro.

Após a conclusão da tramitação, a Câmara terá que votar mais uma vez para se posicionar sobre as mudanças propostas no Senado.

A proposta é estratégica para o Executivo por abrir margem para novos gastos em ano eleitoral. O texto foi alvo de críticas por adiar o pagamento de precatórios - que são dívidas reconhecidas pela Justiça - a partir do próximo ano, e por mudar a regra de cálculo do teto de gastos, a principal âncora fiscal do País. Após alterações, no entanto, o governo conseguiu os votos favoráveis no Senado, até mesmo na oposição.

O relator Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado, incorporou várias sugestões dos senadores no parecer final. Entre elas, ressaltou a inclusão na Constituição de um dispositivo assegurando que "todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar". A "perenização" desse tipo de programa foi uma das maiores preocupações dos senadores durante a discussão da PEC.

Outra alteração do texto garantiu que até 2026 o espaço fiscal aberto será totalmente vinculado a gastos sociais (programa de transferência de renda, saúde, Previdência Social e assistência social). Senadores expressaram receio de que uma eventual sobra seja utilizada pelo governo para gastos eleitorais.

Bezerra também acolheu proposta da senadora Simone Tebet (MDB-MS), reduzindo de 2036 para 2026 o prazo de vigência do subteto dos precatórios (ou seja, o valor máximo anual que o governo pagará sem parcelamento). Segundo o relator, isso dará "tempo suficiente para o Executivo melhor acompanhar o processo de apuração e formação dos precatórios e seus riscos fiscais, sem criar um passivo de ainda mais difícil execução orçamentária".

Com informações da Agência Senado





