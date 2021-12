No Rio, Paes amplia exigência de passaporte vacinal para táxi e aplicativos de transporte

Em decreto publicado no Diário Oficial da cidade do Rio de Janeiro desta quinta-feira, 2 de dezembro de 2021, o prefeito Eduardo Paes (PSD) estende a cobrança do passaporte vacinal para outros espaços de uso público. Na prática, a lista de locais em que será obrigatória a comprovação da imunização contra a Covid-19 passa a incluir serviços de táxi e aplicativos, além de shoppings, áreas internas ou com cobertura de restaurantes e bares, e hotéis.

Nos casos de restaurantes, bares e lanchonetes, o decreto define que a pessoa terá que comprovar a vacinação caso deseje ficar em ambientes internos ou que possuem qualquer cobertura. A regra para a hospedagem também vale para plataformas de locação de imóveis por temporada. A lista de novos estabelecimentos que terão de exigir a comprovação vacinal também engloba salões de beleza e estética.

A exigência da comprovação é para todos os maiores de 12 anos, idade mínima permitida na bula da Pfizer para a imunização. Para quem tem 18 anos ou mais já é obrigatório ter completado o esquema vacinal com as duas doses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A decisão por ampliar a lista de locais em que será exigido o passaporte vacinal coincide com a confirmação de casos da variante ômicron no país. Até o momento já foram detectados três casos da variante em São Paulo.

Caberá ao Instituto de Vigilância Sanitária a fiscalização das normas do decreto. Ainda de acordo com o regramento disposto pelo decreto municipal, cada local deverá fazer o controle de entrada de cada indivíduo nas suas dependências, “mediante apresentação de comprovante vacinal juntamente com documento de identidade com foto“.

Veja onde o passaporte será exigido:

Estabelecimentos de hospedagem e acomodação de qualquer espécie, as locações de imóveis por temporada e os serviços contratados por aplicativo;

Bares, lanchonetes, restaurantes, refeitórios e serviços de alimentação, para a acomodação de clientes sentados nas áreas internas ou protegidas por cobertura de qualquer natureza;

Serviços de embelezamento, estética e congêneres;

Shopping centers e centros comerciais;

Serviços de transporte de passageiros por taxímetro ou aplicativo

Academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e de condicionamento físico, clubes sociais e vilas olímpicas;

Estádios e ginásios esportivos;

Cinemas, teatros, salas de concerto, salões de jogos, circos, recreação infantil e pistas de patinação;

Atividades de entretenimento, boates, casas de espetáculos, festas e eventos em geral que dependam de autorização transitória;

Locais de visitação turísticas, museus, galerias e exposições de arte, aquário, parques de diversões, parques temáticos, parques aquáticos, apresentações e drive-in;

Conferências, convenções e feiras comerciais;



Tags